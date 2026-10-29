Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила соотечественницу Юлию Путинцеву со счётом 6:2, 6:3 во втором круге Pan Pacific Open в Токио, Япония, и впервые гарантировала себе первое место в мировом рейтинге WTA по итогам года. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Победа в Токио

Рыбакина начала выступление на турнире категории WTA 500 сразу с 1/8 финала, получив пропуск первого круга. Перед приездом в Токио она завоевала четвёртый титул в сезоне, победив на турнире в китайском Нинбо.

27-летняя теннисистка впервые стала первой ракеткой мира на пути к победе на US Open в прошлом месяце. Для окончательного закрепления лидерства в сезонном рейтинге ей требовалась ещё одна победа, чтобы вторая ракетка мира Арина Соболенко уже не могла её опередить.

Третий титул Grand Slam

В этом сезоне Рыбакина выиграла Australian Open и US Open, доведя количество своих титулов Grand Slam до трёх. Ранее она побеждала на Уимблдоне четыре года назад.

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После триумфа на US Open теннисистка проиграла стартовый матч на турнире в Пекине и пропустила соревнования в Ухане из-за травмы ноги. В Нинбо ей удалось защитить титул.

Следующая соперница

В четвертьфинале Pan Pacific Open Рыбакина сыграет с канадкой Лейлой Фернандес. Это будет повторение финала в Нинбо, где Рыбакина завоевала титул. Фернандес в Токио победила бельгийку Элизе Мертенс — 6:2, 7:6 (8).

Рыбакина претендует на 16-й титул в карьере перед итоговым турниром WTA Finals в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. В соревнованиях, запланированных на 8–15 ноября, выступят восемь лучших теннисисток сезона.

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