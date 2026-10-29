斯瓦泰克获得比利·简·金杯奖项——Interia Sport

伊加·斯瓦泰克因在比利·简·金杯附加赛中的表现获得了赛事组织方颁发的奖项。据Interia Sport报道，这位波兰网球选手获得了39%的球迷投票。

两场胜利未失一盘

2025年11月，斯瓦泰克在附加赛中代表波兰队进行了两场单打比赛。她以6:0、6:1击败了爱丽丝·特塞，并以6:2、6:0战胜了加布里埃拉·李。

在四盘比赛中，这位波兰网球选手仅让对手拿到三局。她的成绩帮助波兰队以同样的3:0比分战胜新西兰队和罗马尼亚队，并晋级2026年4月举行的决赛阶段资格赛。

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投票结果

39%的球迷投票给斯瓦泰克。她领先于获得30%选票的加拿大选手维多利亚·姆博科、获得12%选票的澳大利亚选手玛雅·乔因特、获得11%选票的比利时选手耶琳·范德罗姆，以及获得9%选票的瑞士选手西蒙娜·瓦尔特。

比利·简·金杯组织方从20名候选人中选出了五名网球选手和一名队长。评选考量了参赛者的表现、她们对球队的贡献以及是否符合赛事价值观。

六项奖项中有三项由捷克代表获得：队长芭博拉·斯特里措娃、卡罗利娜·穆霍娃和琳达·诺斯科娃。据消息来源称，捷克队在决赛中击败乌克兰队，夺得该赛事第12个冠军头衔。扬尼斯·田和安娜·邦达尔也因分别代表印度尼西亚队和匈牙利队参加地区级别赛事而获得奖项。

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