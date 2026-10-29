Ига Свёнтек получила награду от организаторов Billie Jean King Cup за выступление в плей-офф турнира. Как сообщает Interia Sport, польская теннисистка набрала 39% голосов болельщиков.

Две победы без потери сетов

В ноябре 2025 года Свёнтек провела два одиночных матча за сборную Польши в плей-офф. Она обыграла Элис Тсе со счётом 6:0, 6:1, а также победила Габриэлу Ли — 6:2, 6:0.

В четырёх сетах польская теннисистка отдала соперницам только три гейма. Её результаты помогли сборной Польши одержать победы над командами Новой Зеландии и Румынии с одинаковым счётом 3:0 и выйти в квалификацию финального турнира в апреле 2026 года.

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Результаты голосования

За Свёнтек проголосовали 39% болельщиков. Она опередила канадку Викторию Мбоко, набравшую 30% голосов, австралийку Майю Джойнт — 12%, бельгийку Елин Вандромме — 11%, а также швейцарку Симону Вальтерт — 9%.

Организаторы Billie Jean King Cup выбрали пять теннисисток и капитанку из 20 кандидатур. При отборе учитывались выступления участниц, их вклад в команды и соответствие ценностям турнира.

Три из шести наград получили представительницы Чехии: капитанка Барбора Стрыцова, Каролина Мухова и Линда Носкова. По данным источника, сборная Чехии победила Украину в финале и завоевала 12-й титул турнира. Награды также получили Янис Тьен и Анна Бондар за выступления за сборные Индонезии и Венгрии на региональном уровне соревнований.

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