Iga Świątek otrzymała wyróżnienie od organizatorów Billie Jean King Cup za występ w play-offach turnieju. Jak informuje Interia Sport, polska tenisistka uzyskała 39% głosów kibiców.

Dwa zwycięstwa bez straty seta

W listopadzie 2025 roku Świątek rozegrała dwa mecze singlowe dla reprezentacji Polski w play-offach. Pokonała Alice Tse 6:0, 6:1, a także wygrała z Gabrielą Lee 6:2, 6:0.

W czterech setach polska tenisistka oddała rywalkom tylko trzy gemy. Jej wyniki pomogły reprezentacji Polski odnieść zwycięstwa nad Nową Zelandią i Rumunią po 3:0 oraz awansować do kwalifikacji turnieju finałowego w kwietniu 2026 roku.

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Wyniki głosowania

Na Świątek zagłosowało 39% kibiców. Wyprzedziła Kanadyjkę Victorię Mboko, która uzyskała 30% głosów, Australijkę Mayę Joint — 12%, Belgijkę Jeline Vandromme — 11%, a także Szwajcarkę Simonę Waltert — 9%.

Organizatorzy Billie Jean King Cup wybrali pięć tenisistek i kapitankę spośród 20 kandydatek. Podczas wyboru uwzględniono występy uczestniczek, ich wkład w drużyny oraz zgodność z wartościami turnieju.

Trzy z sześciu wyróżnień otrzymały reprezentantki Czech: kapitanka Barbora Strýcová, Karolína Muchová i Linda Nosková. Według źródła czeska reprezentacja pokonała Ukrainę w finale i zdobyła 12. tytuł turnieju. Wyróżnienia otrzymali również Janis Tjen i Anna Bondár za występy w reprezentacjach Indonezji i Węgier na regionalnym poziomie rozgrywek.

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