В Киртипуре, Непал, Судурпашчим Роялс одержали первую победу в третьем сезоне Nepal Premier League, обыграв Покхара Авенджерс с разницей в шесть калиток. Команда достигла цели в 146 ранов, имея в запасе 19 мячей, сообщает Kathmandu Post.

Покхара набрала 145 ранов

Капитан Роялс Дипендра Сингх Айри выиграл жеребьевку и выбрал игру в поле. Покхара завершила первый иннинг со счетом 145/7. Самым результативным игроком Авенджерс стал Арджун Гхарти — 40 ранов с 25 мячей. Бангладешский универсал Махеди Хасан набрал 32 рана с 21 мяча, а капитан Кушал Бхуртел — 21 с 17.

За Судурпашчим Анил Харел взял три калитки. Еще по одной калитке взяли Хемант Дхами, Скотт Куггеляйн и Айри.

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Полусотня Айри

Во время погони за целью Роялс потеряли Бинода Бхандари, который набрал четыре рана с двух мячей. Брэндон Макмаллен выбыл с 22 ранами с 12 мячей, а Саиф Заиб, набравший 15 с 16, был выведен из игры ран-аутом после недопонимания с Айри.

Важным для Роялс стало партнерство Айри и Пандея за четвертую калитку, которое принесло 74 рана. Пандей покинул поле с 37 ранами с 31 мяча, когда счет команды составлял 130. Айри остался неаутом с 51 раном с 36 мячей, сделав четыре четверки и два шестерика.

Роялс проиграли Лумбини Лайонс в стартовом матче сезона. В следующую субботу команда сыграет против Биратнагар Кингс, а Покхара в воскресенье встретится с Джанакпуром.

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