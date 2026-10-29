Словацкая теннисистка Миа Поганкова победила японку Наоми Осаку в 1/8 финала турнира WTA 500 Pan Pacific Open в Токио, Япония. 18-летняя теннисистка, получившая уайлд-кард, выиграла матч со счётом 6:3, 7:5 за 1 час 35 минут, сообщает Asharq Al-Awsat.

Победа над седьмой сеяной

Осака была посеяна на турнире под седьмым номером и играла перед домашней публикой. В первом круге японская теннисистка победила Жасмин Паолини, однако в матче с Поганковой завершила выступления на турнире.

Поганковой исполнилось 18 лет неделей ранее. В 2025 году она стала победительницей юниорского Уимблдона в одиночном разряде.

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Следующая соперница

В четвертьфинале словацкая теннисистка встретится с Алисией Паркс. Американка в 1/8 финала победила Кимберли Биррелл со счётом 6:3, 6:1. В другом матче Лейла Фернандес обыграла пятую сеяную Элизе Мертенс — 6:2, 7:6 (8).

Вторая сеяная Мая Хвалиньская и четвёртая сеяная Белинда Бенчич ранее снялись с турнира из-за травм. У Хвалиньской травма левого бедра, у Бенчич — правой лодыжки.

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