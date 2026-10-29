Słowacka tenisistka Mia Pohankova pokonała Japonkę Naomi Osakę w 1/8 finału turnieju WTA 500 Pan Pacific Open w Tokio w Japonii. 18-letnia tenisistka, która otrzymała dziką kartę, wygrała mecz 6:3, 7:5 w ciągu 1 godziny i 35 minut, informuje Asharq Al-Awsat.

Zwycięstwo nad siódmą rozstawioną

Osaka była rozstawiona w turnieju z numerem siódmym i grała przed własną publicznością. W pierwszej rundzie japońska tenisistka pokonała Jasmine Paolini, jednak w meczu z Pohankovą zakończyła udział w turnieju.

Pohankova skończyła 18 lat tydzień wcześniej. W 2025 roku została zwyciężczynią juniorskiego Wimbledonu w grze pojedynczej.

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Następna rywalka

W ćwierćfinale słowacka tenisistka zmierzy się z Alycią Parks. Amerykanka w 1/8 finału pokonała Kimberly Birrell 6:3, 6:1. W innym meczu Leylah Fernandez wygrała z piątą rozstawioną Elise Mertens — 6:2, 7:6 (8).

Druga rozstawiona Maja Chwalińska i czwarta rozstawiona Belinda Bencic wcześniej wycofały się z turnieju z powodu kontuzji. Chwalińska ma uraz lewego biodra, a Bencic — prawej kostki.

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