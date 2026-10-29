«Интер Майами» сыграл вничью 2:2 с «Цинциннати» в матче Major League Soccer. Команда Лионеля Месси после этого результата опустилась на третье место в Восточной конференции, поскольку «Нью-Ингленд Революшн» победил «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 3:2.

Голы после перерыва

Первый тайм завершился без голов: «Интер Майами» больше владел мячом и выполнил больше передач, однако не смог открыть счет. На 61-й минуте Родриго Де Пауль отдал передачу Каземиро, который в одно касание нашел Луиса Суареса в пределах штрафной площади. Уругваец принял мяч, развернулся и закрутил его в дальний верхний угол — мяч влетел в ворота от перекладины.

«Цинциннати» сравнял счет на 80-й минуте. Кенджи Мбома Дем получил мяч на правом фланге, обыграл нескольких защитников, сместился в центр и пробил в дальний угол. Через шесть минут команда вышла вперед: Самуэль Гиди нанес удар левой ногой с линии штрафной площади и отправил мяч мимо Дейна Сент-Клера.

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Поздний гол Филиппи

Месси плотно опекали соперники, и он не смог нанести удар по воротам. Де Пауль передачей нашел молодого бразильского атакующего игрока Рикельме Филиппи, вышедшего на замену. Тот сместился к углу штрафной площади и закрутил мяч между двумя защитниками в дальний угол, сравняв счет.

В конце встречи обе команды имели шансы вырвать победу: Суарес пробил во вратаря, а удар Эвандера защитник заблокировал с близкого расстояния. Арбитр не назначил пенальти после апелляций по поводу игры рукой. Как сообщает Al Jazeera, следующий матч «Интер Майами» проведет в воскресенье против «Нью-Ингленд Революшн».

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