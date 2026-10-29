Президент Польши Кароль Навроцкий с 30 октября по 1 ноября 2026 года совершит рабочий визит в Сенегал в связи с проведением в Дакаре IV летних Юношеских Олимпийских игр. Расстояние по прямой между Варшавой и столицей Сенегала составляет 5366 километров.

Визит на фоне спортивных соревнований

О запланированной поездке сообщает Interia Sport, ссылаясь на официальное сообщение президента Польши. Нынешние Юношеские Олимпийские игры станут четвертыми в истории соревнований и первым олимпийским мероприятием, проведенным в Африке.

По данным Польского олимпийского комитета, в соревнованиях выступят около 2700 спортсменов. Польшу будут представлять 24 спортсмена — 14 девушек и 10 юношей.

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В каких видах спорта будут соревноваться поляки

Польские участники заявлены в 12 дисциплинах: боксе, брейкинге, дзюдо, шоссейном велоспорте, баскетболе 3×3, легкой атлетике, стрельбе из лука, плавании, фехтовании, настольном теннисе, триатлоне и виндсерфинге.

Перед поездкой польская делегация принесла торжественную присягу. В церемонии, по информации издания, приняли участие министр спорта и туризма Польши Якуб Рутницкий, посол Сенегала Диаман Диоме, председатель парламентской комиссии по физической культуре, спорту и туризму Тадеуш Томашевский и советник президента Польши Лукаш Витек.

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