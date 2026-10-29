Prezydent Polski Karol Nawrocki odbędzie wizytę roboczą w Senegalu od 30 października do 1 listopada 2026 roku w związku z organizacją w Dakarze IV Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Odległość w linii prostej między Warszawą a stolicą Senegalu wynosi 5366 kilometrów.

Wizyta na tle zawodów sportowych

O planowanej podróży informuje Interia Sport, powołując się na oficjalny komunikat prezydenta Polski. Obecne Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie będą czwartymi w historii tych zawodów i pierwszym wydarzeniem olimpijskim organizowanym w Afryce.

Według Polskiego Komitetu Olimpijskiego w zawodach wystąpi około 2700 sportowców. Polskę reprezentować będzie 24 sportowców — 14 dziewcząt i 10 chłopców.

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W jakich dyscyplinach będą rywalizować Polacy

Polscy uczestnicy zostali zgłoszeni w 12 dyscyplinach: boksie, breakingu, judo, kolarstwie szosowym, koszykówce 3×3, lekkoatletyce, łucznictwie, pływaniu, szermierce, tenisie stołowym, triathlonie i windsurfingu.

Przed wyjazdem polska delegacja złożyła uroczyste ślubowanie. W ceremonii, według informacji publikacji, uczestniczyli minister sportu i turystyki Polski Jakub Rutnicki, ambasador Senegalu Diaman Diome, przewodniczący parlamentarnej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki Tadeusz Tomaszewski oraz doradca prezydenta Polski Łukasz Witek.

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