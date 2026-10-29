迈阿密国际在美国职业足球大联盟的一场比赛中以2比2战平辛辛那提。由于新英格兰革命以3比2击败纽约红牛，莱昂内尔·梅西所在的球队在东部联盟降至第三位。

下半场进球

上半场双方均未进球：迈阿密国际拥有更多控球权，完成了更多传球，但未能打开局面。第61分钟，罗德里戈·德保罗传给卡塞米罗，后者在禁区内一脚出球找到了路易斯·苏亚雷斯。这名乌拉圭人停球、转身后将球弧线送入远端上角——皮球击中横梁后弹入球门。

辛辛那提在第80分钟扳平比分。肯吉·姆博马·德姆在右路接球，过掉数名后卫后内切，并将球射入远角。六分钟后，球队取得领先：塞缪尔·吉迪在禁区线附近用左脚射门，将球送入戴恩·圣克莱尔身侧。

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菲利皮的迟来进球

梅西受到对手严密盯防，未能完成射门。德保罗通过传球找到了替补登场的年轻巴西攻击手里克尔梅·菲利皮。他向禁区角移动，在两名后卫之间将球弧线送入远角，扳平了比分。

比赛末段，两队都有机会绝杀：苏亚雷斯的射门被门将挡住，而埃万德尔的射门被一名后卫在近距离封堵。裁判在针对手球的申诉后没有判罚点球。据半岛电视台报道，迈阿密国际将在周日对阵新英格兰革命。

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