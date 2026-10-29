乌克兰跳高运动员雅罗斯拉瓦·马古奇赫在冬季休赛期回到家乡第聂伯，并探访了那所体育学校——正是从那里，她开启了通往世界纪录和冠军头衔的征程。 在这所学校里，这位世界纪录保持者与教练们以及年轻的运动员们进行了交流。

雅罗斯拉瓦·马古奇赫造访了第聂伯市第3号奥林匹克预备队儿童和青少年体育学校，她正是从这里开始接触田径运动的。

她的导师塔季扬娜·斯捷帕诺娃至今仍在该校担任教练。在比赛季期间，她会陪同这位明星弟子参加国际赛事。

体育学校校长亚历山大·朱科夫回忆道，小雅罗斯拉瓦来到这里训练，至今已有十年之久。

他向这位运动员献上了感人至深的寄语：

“所有的第一步、所有的疑虑和所有的胜利，都诞生于这所学校——因为母校确实拥有非凡的力量。 你正是从这里出发去征服世界，你的星辰在体育奥林匹斯山上熠熠生辉，不仅斩获了所有最高荣誉，更刷新了世界纪录，”这所青少年体育学校（SDYUSSHOR）的校长写道。

从会面照片来看，马古奇赫与那些刚刚踏上田径之路、梦想取得像她一样成就的年轻女运动员们进行了交流。

2026年，雅罗斯拉瓦·马古奇赫未能重复或打破她自己保持的2米10秒的跳高世界纪录。

与此同时，这位乌克兰田径选手在本赛季的三项主要赛事中均夺冠：托伦世界室内田径锦标赛、伯明翰欧洲田径锦标赛，以及在布达佩斯举行的首届世界田径全能锦标赛。

重返体育学校对马古奇赫来说，是一个回顾职业生涯起点、并与那些在她迈向国际认可的道路上给予帮助的人们重逢的机会。

该校校长亚历山大·朱科夫在Instagram上分享了此次访问第3号体育学校的情况。

乌克兰跳高运动员雅罗斯拉瓦·马古奇赫将于10月15日开始为2027赛季进行备战。 这位运动员将3月4日至7日在西班牙瓦伦西亚举行的欧洲室内田径锦标赛定为新赛季初期的主要赛事。

此前，乌克兰田径运动员雅罗斯拉瓦·马古奇赫在伯明翰举行的2026年欧洲田径锦标赛跳高项目中摘得金牌。

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