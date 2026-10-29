Jarosława Maguchich odwiedziła swoją dawną szkołę sportową w Dnieprze

Ukraińska skoczkini wzwyż Jarosława Mahuchich podczas przerwy zimowej odwiedziła swoje rodzinne miasto Dniepr i zajrzała do szkoły sportowej, w której rozpoczęła swoją drogę do światowych rekordów i tytułów mistrzowskich. Tam rekordzistka świata spotkała się z trenerami i młodymi zawodniczkami.

Jarosława Mahuchich odwiedziła specjalistyczną dziecięco-młodzieżową szkołę sportową rezerwy olimpijskiej nr 3 w Dnieprze, gdzie po raz pierwszy zaczęła uprawiać lekkoatletykę.

Jej mentorką, Tetiana Stepanowa, nadal pracuje jako trenerka w tej placówce. W sezonie zawodowym towarzyszy swojej gwiazdorskiej podopiecznej w podróżach na międzynarodowe turnieje.

Dyrektor szkoły sportowej Aleksander Żukow przypomniał, że minęło już dziesięć lat, odkąd mała Jarosława przychodziła tu na treningi.

Zwrócił się do sportsmenki z wzruszającymi słowami:

„Wszystkie pierwsze kroki, wątpliwości i zwycięstwa rodziły się w tych murach — bo rodzinne mury naprawdę mają szczególną moc. Stąd wyruszyłaś na podbój świata, a twoja gwiazda zabłysła na sportowym Olimpie tak jasno, że zdobyłaś wszystkie najwyższe nagrody i pobiłaś rekord świata” – napisał dyrektor szkoły.

Sądząc po zdjęciach ze spotkania, Maguchich rozmawiała z młodymi lekkoatletkami, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z lekkoatletyką i marzą o osiągnięciu sukcesów podobnych do jej własnych.

W 2026 roku Jarosławie Maguchich nie udało się powtórzyć ani pobić swojego rekordu świata w skoku wzwyż — 2 metry i 10 centymetrów.

Jednocześnie ukraińska lekkoatletka odniosła zwycięstwa w trzech najważniejszych zawodach sezonu: halowych mistrzostwach świata w Toruniu, mistrzostwach Europy w Birmingham oraz pierwszych w historii mistrzostwach świata w Budapeszcie.

Powrót do szkoły sportowej był dla Mahuchich okazją do przypomnienia sobie początków kariery oraz spotkania z osobami, które pomagały jej w drodze do międzynarodowego uznania.

O wizycie w Szkole Sportowej nr 3 opowiedział na Instagramie dyrektor placówki Aleksander Żukow.

Ukraińska skoczkini wzwyż Jarosława Maguchich rozpocznie przygotowania do sezonu 2027 15 października. Jako główne zawody na początku nowego roku sportowego zawodniczka wskazała Halowe Mistrzostwa Europy, które odbędą się w dniach 4–7 marca w hiszpańskiej Walencji.

Wcześniej ukraińska lekkoatletka Jarosława Mahuchich zdobyła złoty medal w skoku wzwyż podczas Mistrzostw Europy 2026 w Birmingham.

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