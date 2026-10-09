Ярослава Магучіх розпочне підготовку в Лос-Анджелесі до нового сезону

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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх розпочне підготовку до сезону 2027 року 15 жовтня. Головними змаганнями на початку нового спортивного року спортсменка визначила Чемпіонат Європи в приміщенні, який пройде 4-7 березня в іспанській Валенсії.

Значну частину підготовки легкоатлетка проведе за океаном. Зокрема, листопад і грудень вона планує тренуватися на базі Red Bull у Лос-Анджелесі, розглядаючи це як розвідку перед Олімпійськими іграми, до яких залишилося півтора року.

Цьогоріч Магучіх здобула золоті медалі Чемпіонату світу та Чемпіонату Європи на відкритому повітрі, виграла дебютний Абсолютний чемпіонат світу, а у фіналі Діамантової ліги посіла друге місце.

Джерело: Суспільне.Спорт.

Ярослава Магучіх виграла перший Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики.

У четвер, 27 серпня, в Цюриху відбувся заключний регулярний етап «Діамантової ліги» сезону-2026. У жіночих стрибках у висоту Україну представлять одразу три спортсменки — Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Старт жіночого сектору можна буде подивитися на платформах «Суспільне Спорт».

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото чемпіонату Європи-2026 зі стрибків у висоту в Бірмінгемі.

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