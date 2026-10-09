Ярослава Магучих начнёт подготовку к новому сезону в Лос-Анджелесе

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих начнёт подготовку к сезону 2027 года 15 октября. Главными соревнованиями в начале нового спортивного года спортсменка назвала Чемпионат Европы в помещении, который пройдет 4–7 марта в испанской Валенсии.

Значительную часть подготовки легкоатлетка проведет за океаном. В частности, в ноябре и декабре она планирует тренироваться на базе Red Bull в Лос-Анджелесе, рассматривая это как разведку перед Олимпийскими играми, до которых осталось полтора года.

В этом году Магучих завоевала золотые медали чемпионата мира и чемпионата Европы на открытом воздухе, выиграла дебютный Абсолютный чемпионат мира, а в финале Бриллиантовой лиги заняла второе место.

Источник: Суспільне.Спорт.

Ярослава Магучих выиграла первый Абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике.

В четверг, 27 августа, в Цюрихе состоялся заключительный регулярный этап «Бриллиантовой лиги» сезона-2026. В женских прыжках в высоту Украину представят сразу три спортсменки — Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Старт женского сектора можно будет посмотреть на платформах «Суспильне Спорт».

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото чемпионата Европы 2026 года по прыжкам в высоту в Бирмингеме.

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