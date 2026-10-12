В Шанхае, Китай, теннисист Александр Зверев гарантировал себе первое место в итоговом рейтинге ATP за 2026 год. Это произошло после неожиданного поражения испанца Карлоса Алькараса от бельгийца Зизу Бергса в третьем круге турнира Shanghai Masters — 7:5, 7:6 (7:4), сообщает BBC Sport.

Поражение Алькараса определило исход сезона

Алькарас сохранял математические шансы опередить Зверева в борьбе за первую позицию по итогам года, однако после вылета в Шанхае уже не сможет этого сделать. Сам Зверев пока не опередил итальянца Янника Синнера в текущем рейтинге и не может возглавить его раньше 2 ноября.

Синнер, который сейчас является первой ракеткой мира, выбыл до конца года из-за травмы колена. Зверев заявил, что завершить сезон на вершине рейтинга было его мечтой, и отметил работу, которую проделал после возвращения от тяжелой травмы голеностопа.

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Два титула Grand Slam за сезон

29-летний немец в июне завоевал первый в карьере титул Grand Slam, победив на Открытом чемпионате Франции. В прошлом месяце он также выиграл US Open. До этого Зверев проиграл три финала турниров Grand Slam.

Он станет первым немецким теннисистом, который завершит год на первой строчке рейтинга ATP, а также самым возрастным игроком, которому это удастся впервые. После травмы, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» 2022 года, Зверев пропустил семь месяцев, но с марта 2024 года непрерывно находится в топ-4 мирового рейтинга.

В начале 2026 года у Алькараса было 12 050 рейтинговых очков, у Синнера — 11 500, а у занимавшего третье место Зверева — 5 110. В течение сезона испанец пропустил почти пять месяцев из-за травмы запястья, а итальянец досрочно завершил сезон из-за проблем с коленом.

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