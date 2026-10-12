W Szanghaju w Chinach tenisista Alexander Zverev zapewnił sobie pierwsze miejsce w końcowym rankingu ATP za 2026 rok. Stało się to po niespodziewanej porażce Hiszpana Carlosa Alcaraza z Belgiem Zizou Bergsem w trzeciej rundzie turnieju Shanghai Masters — 7:5, 7:6 (7:4), podaje BBC Sport.

Porażka Alcaraza przesądziła o wyniku sezonu

Alcaraz zachowywał matematyczne szanse na wyprzedzenie Zvereva w walce o pierwszą pozycję na koniec roku, jednak po odpadnięciu w Szanghaju nie będzie już mógł tego dokonać. Sam Zverev nie wyprzedził jeszcze Włocha Jannika Sinnera w bieżącym rankingu i nie może objąć prowadzenia przed 2 listopada.

Sinner, który obecnie jest liderem światowego rankingu, wypadł z gry do końca roku z powodu kontuzji kolana. Zverev powiedział, że zakończenie sezonu na szczycie rankingu było jego marzeniem, i podkreślił pracę, jaką wykonał po powrocie po poważnym urazie kostki.

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Dwa tytuły Wielkiego Szlema w sezonie

29-letni Niemiec w czerwcu zdobył pierwszy w karierze tytuł Wielkiego Szlema, wygrywając French Open. W ubiegłym miesiącu wygrał także US Open. Wcześniej Zverev przegrał trzy finały turniejów Wielkiego Szlema.

Zostanie pierwszym niemieckim tenisistą, który zakończy rok na pierwszym miejscu w rankingu ATP, a także najstarszym zawodnikiem, któremu uda się to po raz pierwszy. Po kontuzji odniesionej w półfinale Roland Garros w 2022 roku Zverev pauzował przez siedem miesięcy, ale od marca 2024 roku nieprzerwanie znajduje się w czołowej czwórce światowego rankingu.

Na początku 2026 roku Alcaraz miał 12 050 punktów rankingowych, Sinner — 11 500, a trzeci Zverev — 5 110. W trakcie sezonu Hiszpan opuścił niemal pięć miesięcy z powodu urazu nadgarstka, a Włoch przedwcześnie zakończył sezon z powodu problemów z kolanem.

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