在中国上海，网球选手亚历山大·兹维列夫锁定了2026年ATP年终排名第一。这发生在西班牙选手卡洛斯·阿尔卡拉斯在上海大师赛第三轮意外负于比利时选手齐祖·贝尔赫斯之后，比分为7:5、7:6（7:4），BBC Sport报道。

阿尔卡拉斯失利决定赛季结果

阿尔卡拉斯原本仍有数学上的机会在年终第一之争中超越兹维列夫，但在上海出局后，他已无法做到这一点。兹维列夫本人目前尚未在即时排名中超过意大利选手扬尼克·辛纳，也无法在11月2日之前登上榜首。

目前世界排名第一的辛纳因膝伤将缺席本年度剩余比赛。兹维列夫表示，以排名榜首结束赛季是他的梦想，并提到自己在从严重脚踝伤势中复出后所付出的努力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

单赛季两座大满贯冠军

这位29岁的德国选手于6月赢得法国网球公开赛，获得了职业生涯首个大满贯冠军。上个月，他还赢得了美国网球公开赛冠军。在此之前，兹维列夫曾输掉三场大满贯决赛。

他将成为首位以ATP排名第一结束年度的德国网球选手，也将成为首次做到这一点的最年长球员。在2022年法国网球公开赛半决赛中受伤后，兹维列夫缺席了七个月，但自2024年3月以来一直稳居世界排名前四。

2026年初，阿尔卡拉斯拥有12,050个排名积分，辛纳拥有11,500个，排名第三的兹维列夫拥有5,110个。赛季期间，这位西班牙选手因手腕受伤缺席近五个月，而这位意大利选手则因膝盖问题提前结束赛季。

关注我们在