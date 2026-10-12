В Уэльсе Валлийский регбийный союз назначил бывшего игрока «Ньюпорта» и «Понтипула» Линдона Фолкнера новым председателем организации. Он официально вступит в должность на ежегодном общем собрании WRU в воскресенье, 22 ноября, сообщает BBC Sport.

Фолкнер сменит на посту Ричарда Коллиера-Кивуда. После того как травма завершила его игровую карьеру, он перешёл в корпоративный сектор и построил успешную бизнес-карьеру в США. В частности, он занимал руководящие должности в Technicolor/Nimbus CD International, Microsoft, Pelican Products и Peli Biothermal.

Сокращение профессиональных команд

Новый председатель начнёт работу в период, когда WRU планирует сократить количество профессиональных команд в валлийском регби с четырёх до трёх. Команды из западного Уэльса «Оспрейз» и «Скарлетс» борются за сохранение места в профессиональной системе.

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Союз уже подтвердил, что принадлежащий WRU «Кардифф», а также поддерживаемая частными средствами команда «Дрэгонс» продолжат существование после завершения сезона 2027–28. В WRU назвали назначение Фолкнера значительным достижением и заявили, что он может завоевать уважение в любительском и профессиональном регби, а также в деловой среде.

Полномочия нового председателя

Фолкнер заявил, что начнёт работу с того, чтобы выслушать людей вокруг себя и оставаться открытым для обоснованной критики. Он назвал возвращение в валлийское регби большой честью и возможностью отблагодарить спорт, который, по его словам, много значит для него, его семьи, друзей и жителей Уэльса.

Как независимый председатель Фолкнер должен возглавлять работу совета по определению стратегического направления развития регби в Уэльсе и контролировать выполнение этих решений исполнительной командой и сотрудниками WRU. Также он станет глобальным послом союза.

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