«Баффало Биллс» победили «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 37:34 в овертайме в матче НФЛ. Тайлер Басс реализовал филд-гол с 45 ярдов за 1 минуту 55 секунд до окончания дополнительного времени, а квотербек «Биллс» Джош Аллен набрал 331 ярд и записал на свой счет два тачдауна.

Как сообщает The Guardian, Аллен отдал на 210 ярдов пасом и набрал еще 121 ярд на выносах. Это была его первая победа в овертайме в карьере: до этого квотербек проиграл все семь матчей, перешедших в дополнительное время. После этой игры рекорд «Баффало» составляет 4-1.

Заблокированный удар в овертайме

За четыре секунды до конца основного времени раннинбек «Рэмс» Кайрен Уильямс занес мяч с одного ярда и перевел игру в овертайм. В начале дополнительного времени «Биллс» добрались до территории соперника, однако Джеймс Кук потерял мяч — это был его второй фамбл в матче. Мяч подобрал Аарон Дональд.

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Мэттью Стаффорд вывел «Рэмс» к 30-ярдовой отметке «Баффало», но Харрисон Мевис не реализовал вторую попытку филд-гола за игру: Грег Руссо заблокировал удар. После этого Аллен совершил выносы на 19 и 13 ярдов, создав позицию для решающего удара Басса.

Статистика лидеров

Стаффорд завершил матч с 383 пасовыми ярдами и тремя тачдаунами. Ресивер «Рэмс» Пука Накуа установил личный рекорд, сделав 17 приемов на 138 ярдов и занеся тачдаун. После пяти матчей сезона рекорд «Лос-Анджелеса» составляет 2-3.

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