Buffalo Bills pokonali Los Angeles Rams 37:34 po dogrywce w meczu NFL. Tyler Bass trafił field goala z 45 jardów na 1 minutę i 55 sekund przed końcem dogrywki, a rozgrywający Bills Josh Allen uzyskał 331 jardów i zaliczył dwa przyłożenia.

Jak informuje The Guardian, Allen podał na 210 jardów i dołożył kolejne 121 jardów biegiem. Było to jego pierwsze zwycięstwo w dogrywce w karierze: wcześniej rozgrywający przegrał wszystkie siedem meczów, które przeszły do dodatkowego czasu. Po tym spotkaniu bilans Buffalo wynosi 4-1.

Zablokowane kopnięcie w dogrywce

Na cztery sekundy przed końcem regulaminowego czasu gry running back Rams Kyren Williams zdobył przyłożenie z jednego jarda, doprowadzając do dogrywki. Na początku dodatkowego czasu Bills dotarli na połowę rywala, jednak James Cook stracił piłkę — był to jego drugi fumble w meczu. Piłkę przejął Aaron Donald.

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Matthew Stafford doprowadził Rams do 30. jarda Buffalo, ale Harrison Mevis nie wykorzystał drugiej próby field goala w meczu: Greg Rousseau zablokował kopnięcie. Następnie Allen pobiegł na 19 i 13 jardów, przygotowując pozycję do decydującego kopnięcia Bassa.

Statystyki liderów

Stafford zakończył mecz z 383 jardami podaniowymi i trzema przyłożeniami. Skrzydłowy Rams Puka Nacua ustanowił rekord kariery, notując 17 złapanych podań na 138 jardów i przyłożenie. Po pięciu meczach sezonu bilans Los Angeles wynosi 2-3.

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