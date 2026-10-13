W Polsce łyżwiarz szybki Wołodymyr Semirunnyj wraz z Erykiem Marciniakiem zdobył złoty medal mistrzostw kraju w kolarstwie w jeździe parami na czas. Duet pokonał 29-kilometrową trasę w 33 minuty i 21 sekund ze średnią prędkością 51,8 km/h, wyprzedzając rywali o 56 sekund i ustanawiając rekord trasy, informuje Interia Sport.

Zwycięstwo po zgrupowaniu treningowym

Trener Roland Cieślak powiedział, że Semirunnyj i Marciniak nie przygotowywali się bezpośrednio do tych zawodów kolarskich. Przed startem przebywali na zgrupowaniu treningowym we francuskim Font-Romeu i przyjechali do Polski po pełnym cyklu przygotowań. Przed zawodami sportowcy mieli tylko jeden dzień odpoczynku.

Według Cieślaka w tym roku zespół odbył więcej zgrupowań wysokogórskich. Znaczną część obciążenia, które wcześniej sportowcy realizowali podczas spokojnej jazdy na łyżwach, obecnie częściowo przenoszą na rower. Trener zaznaczył, że sześcio- lub siedmiogodzinne przejazdy z dużymi różnicami wysokości nie stanowią problemu dla Semirunnyja i Marciniaka.

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Przygotowania do sezonu łyżwiarskiego

Cieślak stwierdził również, że Semirunnyj wszedł w nowy sezon w lepszej formie niż w poprzednich latach. Jedną z kluczowych zmian było wcześniejsze włączenie do treningów pracy w tempie startowym. Łyżwiarz ustanowił już rekord Polski na arenie w holenderskim Heerenveen.

Wśród najbliższych zaplanowanych startów Semirunnyja są mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim 22–25 października oraz zawody Pucharu Świata w Pekinie 13–15 listopada. Trener poinformował, że zespół rozważa udział sportowca w biegu na 1000 metrów, ponieważ podczas testu kontrolnego w Heerenveen uzyskał on wysoki wynik na tym dystansie.

Według oceny Cieślaka głównym celem sezonu są mistrzostwa świata, jednak zespół dąży również do udanych występów w całym cyklu Pucharu Świata. Semirunnyj, jak powiedział trener, nie zdobył jeszcze medalu w tych zawodach.

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