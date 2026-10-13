Семірунній і Марциняк виграли чемпіонат Польщі в парній гонці на час — Interia Sport

У Польщі ковзаняр Володимир Семірунній разом з Ериком Марциняком здобув золоту медаль чемпіонату країни з парної гонки на час у велоспорті. Дует подолав 29-кілометрову дистанцію за 33 хвилини 21 секунду із середньою швидкістю 51,8 км/год, випередивши суперників на 56 секунд і встановивши рекорд траси, повідомляє Interia Sport.

Перемога після тренувального збору

Тренер Роланд Цесляк розповів, що Семірунній і Марциняк не готувалися безпосередньо до цих велосипедних змагань. Перед стартом вони перебували на тренувальному зборі у французькому Фон-Роме та приїхали до Польщі після повного циклу підготовки. Перед змаганнями спортсмени мали лише один день відпочинку.

За словами Цесляка, цього року команда провела більше високогірних зборів. Значний обсяг навантаження, який раніше спортсмени виконували під час спокійного катання на ковзанах, тепер частково переносять на велосипед. Тренер зазначив, що шести- або семигодинні поїздки з великими перепадами висот не є проблемою для Семіруннього та Марциняка.

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Підготовка до ковзанярського сезону

Цесляк також заявив, що Семірунній увійшов у новий сезон у кращій формі, ніж у попередні роки. Однією з ключових змін стало більш раннє включення до занять роботи у змагальному темпі. Ковзаняр уже встановив рекорд Польщі на арені в нідерландському Херенвені.

Серед найближчих запланованих стартів Семіруннього — чемпіонат Польщі з ковзанярського спорту 22–25 жовтня та етап Кубка світу в Пекіні 13–15 листопада. Тренер повідомив, що команда розглядає участь спортсмена в забігу на 1000 метрів, оскільки на контрольному тесті в Херенвені він показав високий результат на цій дистанції.

За оцінкою Цесляка, головною метою сезону є чемпіонат світу, однак команда також прагне успішно виступити у всьому циклі Кубка світу. Семірунній, за словами тренера, ще не здобував медалі на цих змаганнях.

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