Вікінг зіграє з Астон Віллою після 3:3 з Баварією — BBC Sport

Норвезький «Вікінг» у середу зіграє на виїзді проти англійської «Астон Вілли» в Лізі чемпіонів. До матчу на Villa Park команда зі Ставангера підходить після нічиєї 3:3 із мюнхенською «Баварією»: «Вікінг» вів 2:0 після першого тайму, але зрівняв рахунок лише наприкінці гри. Про це повідомляє BBC Sport.

Повернення до європейського футболу

Минулого сезону «Вікінг» перервав 34-річну паузу без чемпіонства Норвегії, здобувши свій дев’ятий національний титул. Востаннє клуб виступав у груповому етапі єврокубків у сезоні 2005–06, коли грав у Кубку УЄФА.

Капітан команди Златко Тріпич приєднався до клубу 2018 року, коли «Вікінг» виступав у другому дивізіоні. Після матчу з «Баварією» 33-річний вінгер заявив норвезькому телеканалу TV2, що пишається командою та чекав такого моменту 34 роки. У грі з німецьким клубом Тріпич віддав дві результативні передачі, зокрема на м’яч, який зрівняв рахунок.

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Двоє головних тренерів

Команду з 2021 року спільно очолюють колишні асистенти Мортен Єнсен і Б’ярте Лунде Аарсгейм. Вони вивели «Вікінг» до чемпіонства минулого сезону, а нині клуб знову очолює турнірну таблицю.

Аарсгейм більшу частину ігрової кар’єри провів у «Вікінгу», а Єнсен був у системі клубу, хоча не дебютував за основну команду. Наставники називають нинішній єврокубковий сезон особливим для клубу. Окрім поїздки до «Астон Вілли», календар «Вікінга» передбачає виїзні матчі з «Атлетіко» та «Наполі», а також домашню гру проти «Баварії».

Шлях до відродження клуб почав після вильоту з вищого дивізіону 2017 року. Наступного сезону «Вікінг» одразу виграв другий дивізіон і повернувся до еліти, а 2019 року здобув Кубок Норвегії — перший трофей із 2001 року.

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