维京队3比3战平拜仁后将对阵阿斯顿维拉——BBC体育

挪威维京队将于周三在欧冠客场对阵英格兰阿斯顿维拉。来自斯塔万格的球队在维拉公园球场比赛前，刚刚与慕尼黑拜仁3比3战平：维京队上半场以2比0领先，但直到比赛末段才扳平比分。BBC体育报道。

重返欧洲足球赛场

上赛季，维京队夺得队史第九个挪威全国冠军，结束了长达34年未获挪威冠军的等待。该俱乐部上一次参加欧洲赛事小组赛是在2005—06赛季，当时参加的是欧洲联盟杯。

球队队长兹拉特科·特里皮奇于2018年加盟俱乐部，当时维京队仍在第二级别联赛征战。与拜仁比赛后，这名33岁的边锋告诉挪威电视台TV2，他为球队感到自豪，并已等待这样的时刻34年。在与这家德国俱乐部的比赛中，特里皮奇送出两次助攻，其中一次助攻促成了扳平比分的进球。

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两位主教练

自2021年以来，球队一直由前助理教练莫滕·延森和比亚特·隆德·奥尔斯海姆共同执教。他们带领维京队在上赛季夺冠，目前俱乐部再次领跑积分榜。

奥尔斯海姆的大部分球员生涯都在维京队度过，而延森曾在俱乐部体系中效力，但没有代表一线队完成首秀。教练们称本赛季的欧洲赛事对俱乐部而言十分特别。除客场挑战阿斯顿维拉外，维京队赛程还包括客场对阵马德里竞技和那不勒斯，以及主场迎战拜仁。

俱乐部在2017年从顶级联赛降级后开始复兴之路。次赛季，维京队立即赢得第二级别联赛冠军并重返顶级联赛，随后于2019年夺得挪威杯——这是自2001年以来的首座奖杯。

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