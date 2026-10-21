Viking zagra z Aston Villą po remisie 3:3 z Bayernem — BBC Sport

Norweski Viking zagra w środę na wyjeździe z angielską Aston Villą w Lidze Mistrzów. Zespół ze Stavanger przystępuje do meczu na Villa Park po remisie 3:3 z monachijskim Bayernem: Viking prowadził 2:0 po pierwszej połowie, ale wyrównał dopiero pod koniec spotkania. Informuje o tym BBC Sport.

Powrót do europejskiej piłki

W ubiegłym sezonie Viking przerwał 34-letnią przerwę bez mistrzostwa Norwegii, zdobywając dziewiąty tytuł krajowy. Klub po raz ostatni występował w fazie grupowej europejskich rozgrywek w sezonie 2005–06, gdy grał w Pucharze UEFA.

Kapitan drużyny Zlatko Tripic dołączył do klubu w 2018 roku, gdy Viking występował w drugiej lidze. Po meczu z Bayernem 33-letni skrzydłowy powiedział norweskiej stacji TV2, że jest dumny z zespołu i czekał na taki moment 34 lata. W spotkaniu z niemieckim klubem Tripic zanotował dwie asysty, w tym przy golu wyrównującym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dwóch głównych trenerów

Zespół od 2021 roku wspólnie prowadzą byli asystenci Morten Jensen i Bjarte Lunde Aarsheim. Poprowadzili Viking do mistrzostwa w ubiegłym sezonie, a obecnie klub ponownie jest liderem tabeli.

Aarsheim większość kariery piłkarskiej spędził w Vikingu, a Jensen był w strukturach klubu, choć nie zadebiutował w pierwszym zespole. Trenerzy określają obecny europejski sezon jako wyjątkowy dla klubu. Oprócz wyjazdu do Aston Villi terminarz Vikinga obejmuje mecze wyjazdowe z Atlético i Napoli oraz spotkanie u siebie z Bayernem.

Klub rozpoczął drogę do odrodzenia po spadku z najwyższej ligi w 2017 roku. W następnym sezonie Viking od razu wygrał drugą ligę i wrócił do elity, a w 2019 roku zdobył Puchar Norwegii — pierwsze trofeum od 2001 roku.

Czytaj nas na