Норвежский «Викинг» в среду сыграет на выезде против английской «Астон Виллы» в Лиге чемпионов. Команда из Ставангера подходит к матчу на Villa Park после ничьей 3:3 с мюнхенской «Баварией»: «Викинг» вёл 2:0 после первого тайма, но сравнял счёт лишь в конце игры. Об этом сообщает BBC Sport.

Возвращение в европейский футбол

В прошлом сезоне «Викинг» прервал 34-летнюю паузу без чемпионства Норвегии, завоевав свой девятый национальный титул. В последний раз клуб выступал на групповом этапе еврокубков в сезоне 2005–06, когда играл в Кубке УЕФА.

Капитан команды Златко Трипич присоединился к клубу в 2018 году, когда «Викинг» выступал во втором дивизионе. После матча с «Баварией» 33-летний вингер заявил норвежскому телеканалу TV2, что гордится командой и ждал такого момента 34 года. В игре с немецким клубом Трипич отдал две результативные передачи, в том числе на мяч, сравнявший счёт.

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Два главных тренера

Команду с 2021 года совместно возглавляют бывшие ассистенты Мортен Йенсен и Бьярте Лунде Аарсхейм. Они привели «Викинг» к чемпионству в прошлом сезоне, а сейчас клуб вновь возглавляет турнирную таблицу.

Аарсхейм большую часть игровой карьеры провёл в «Викинге», а Йенсен был в системе клуба, хотя не дебютировал за основную команду. Тренеры называют нынешний еврокубковый сезон особенным для клуба. Помимо поездки к «Астон Вилле», календарь «Викинга» предусматривает выездные матчи с «Атлетико» и «Наполи», а также домашнюю игру против «Баварии».

Путь к возрождению клуб начал после вылета из высшего дивизиона в 2017 году. В следующем сезоне «Викинг» сразу выиграл второй дивизион и вернулся в элиту, а в 2019 году завоевал Кубок Норвегии — первый трофей с 2001 года.

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