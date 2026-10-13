В Польше конькобежец Владимир Семирунний вместе с Эриком Марциняком завоевал золотую медаль чемпионата страны по велоспорту в парной гонке на время. Дуэт преодолел 29-километровую дистанцию за 33 минуты 21 секунду со средней скоростью 51,8 км/ч, опередив соперников на 56 секунд и установив рекорд трассы, сообщает Interia Sport.

Победа после тренировочного сбора

Тренер Роланд Цесляк рассказал, что Семирунний и Марциняк не готовились непосредственно к этим велосипедным соревнованиям. Перед стартом они находились на тренировочном сборе во французском Фон-Роме и приехали в Польшу после полного цикла подготовки. Перед соревнованиями у спортсменов был только один день отдыха.

По словам Цесляка, в этом году команда провела больше высокогорных сборов. Значительный объем нагрузки, который раньше спортсмены выполняли во время спокойного катания на коньках, теперь частично переносят на велосипед. Тренер отметил, что шести- или семичасовые поездки с большими перепадами высот не являются проблемой для Семируннего и Марциняка.

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Подготовка к конькобежному сезону

Цесляк также заявил, что Семирунний вошел в новый сезон в лучшей форме, чем в предыдущие годы. Одним из ключевых изменений стало более раннее включение в занятия работы в соревновательном темпе. Конькобежец уже установил рекорд Польши на арене в нидерландском Херенвене.

Среди ближайших запланированных стартов Семируннего — чемпионат Польши по конькобежному спорту 22–25 октября и этап Кубка мира в Пекине 13–15 ноября. Тренер сообщил, что команда рассматривает участие спортсмена в забеге на 1000 метров, поскольку на контрольном тесте в Херенвене он показал высокий результат на этой дистанции.

По оценке Цесляка, главной целью сезона является чемпионат мира, однако команда также стремится успешно выступить во всем цикле Кубка мира. Семирунний, по словам тренера, еще не завоевывал медалей на этих соревнованиях.

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