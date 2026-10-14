Женская сборная Уэльса в Лланелли обыграла Албанию со счетом 3:0 и вышла в финал плей-офф европейского отбора на чемпионат мира. По сумме двух матчей валлийки победили 4:0 и теперь встретятся со сборной Норвегии, сообщает BBC Sport.

Голы в матче с Албанией

В ответном матче отличились Мейзи Дэвис, Элис Хьюз и Ханна Кейн. Для Дэвис этот гол стал первым в профессиональной карьере. Уэльс подходил к домашней игре после непростой первой встречи с Албанией, однако в Лланелли команда провела гораздо более убедительный матч.

Главный тренер Уэльса Риан Уилкинсон заявила, что ее команда прибавила в интенсивности и игре в обороне. По ее словам, капитан Ангарад Джеймс с первых минут повела партнерш за собой, а команда продемонстрировала свои возможности.

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Матчи с Норвегией

Первый матч финала плей-офф состоится 1 декабря на стадионе «Кардифф Сити», а ответная игра пройдет в Норвегии через четыре дня. Норвегия занимает 14-е место в мировом рейтинге, опережая Уэльс на 17 позиций, и будет фаворитом противостояния.

Уилкинсон подчеркнула, что давление в таких матчах лежит на крупных футбольных странах, тогда как ее команда способна создать Норвегии проблемы. Норвежки были чемпионками мира 1995 года и участвовали в каждом женском чемпионате мира с момента начала турнира в 1991 году. Уэльс еще ни разу не побеждал сборную из топ-20 рейтинга в матче соревнований.

Даже победа над Норвегией не гарантирует Уэльсу путевку на чемпионат мира в Бразилии: в зависимости от результатов других европейских финалов плей-офф команде может понадобиться участие в межконтинентальном плей-офф в феврале.

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