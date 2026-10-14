威尔士女足在拉内利以3比0击败阿尔巴尼亚，晋级世界杯欧洲区预选赛附加赛决赛。威尔士队两回合总比分4比0获胜，接下来将对阵挪威队，BBC体育报道。

对阵阿尔巴尼亚的进球

在次回合比赛中，梅西·戴维斯、埃莉斯·休斯和汉娜·凯恩取得进球。这是戴维斯职业生涯的首粒进球。威尔士队在与阿尔巴尼亚艰难的首回合交锋后迎来主场比赛，但在拉内利踢出了一场更具说服力的比赛。

威尔士队主教练瑞安·威尔金森表示，她的球队提升了强度和防守表现。她说，队长安加拉德·詹姆斯从开场就带领队友，球队展现了自身能力。

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对阵挪威的比赛

附加赛决赛首回合将于12月1日在卡迪夫城体育场举行，四天后将在挪威进行次回合比赛。挪威在世界排名中位列第14，比威尔士高17位，并将是这场对决的热门球队。

威尔金森强调，在这样的比赛中，压力落在足球强国身上，而她的球队能够给挪威制造麻烦。挪威女足是1995年世界冠军，自1991年赛事创办以来参加了每一届女足世界杯。威尔士从未在正式比赛中击败过排名前20的国家队。

即使战胜挪威，也不能保证威尔士获得前往巴西参加世界杯的资格：根据其他欧洲附加赛决赛的结果，球队可能还需要在2月参加洲际附加赛。

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