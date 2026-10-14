Reprezentacja Walii kobiet pokonała Albanię 3:0 w Llanelli i awansowała do finału baraży europejskich kwalifikacji do mistrzostw świata. Walijki wygrały w dwumeczu 4:0 i teraz zmierzą się z Norwegią — informuje BBC Sport.

Gole w meczu z Albanią

W rewanżu gole zdobyły Maisie Davies, Elise Hughes i Hannah Cain. Dla Davies była to pierwsza bramka w zawodowej karierze. Walia przystępowała do meczu u siebie po trudnym pierwszym spotkaniu z Albanią, jednak w Llanelli zespół rozegrał znacznie bardziej przekonujące spotkanie.

Trenerka reprezentacji Walii Rhian Wilkinson powiedziała, że jej zespół poprawił intensywność i grę w obronie. Jak zaznaczyła, kapitan Angharad James od pierwszych minut poprowadziła koleżanki, a drużyna pokazała swoje możliwości.

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Mecze z Norwegią

Pierwszy mecz finału baraży odbędzie się 1 grudnia na Cardiff City Stadium, a rewanż zostanie rozegrany w Norwegii cztery dni później. Norwegia zajmuje 14. miejsce w światowym rankingu, o 17 pozycji wyższe niż Walia, i będzie faworytką tego dwumeczu.

Wilkinson podkreśliła, że presja w takich meczach spoczywa na dużych piłkarskich krajach, podczas gdy jej zespół jest w stanie sprawić Norwegii problemy. Norweżki były mistrzyniami świata w 1995 roku i uczestniczyły w każdych mistrzostwach świata kobiet od początku turnieju w 1991 roku. Walia nigdy nie pokonała reprezentacji z czołowej dwudziestki rankingu w meczu o stawkę.

Nawet zwycięstwo nad Norwegią nie zagwarantuje Walii awansu na mistrzostwa świata w Brazylii: w zależności od wyników innych europejskich finałów baraży drużyna może potrzebować udziału w barażach interkontynentalnych w lutym.

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