Уельс переміг Албанію та зіграє з Норвегією у фіналі плейоф — BBC Sport

Жіноча збірна Уельсу в Лланеллі перемогла Албанію з рахунком 3:0 та вийшла до фіналу плейоф європейського відбору на чемпіонат світу. За сумою двох матчів валлійки здобули перемогу 4:0 і тепер зустрінуться зі збірною Норвегії, повідомляє BBC Sport.

Голи у матчі з Албанією

У матчі-відповіді відзначилися Мейзі Девіс, Еліс Г’юз і Ганна Кейн. Для Девіс цей гол став першим у професійній кар’єрі. Уельс підходив до домашньої гри після непростої першої зустрічі з Албанією, однак у Лланеллі команда провела значно переконливіший матч.

Головна тренерка Уельсу Ріан Вілкінсон сказала, що її команда додала в інтенсивності та грі в обороні. За її словами, капітанка Ангарад Джеймс із перших хвилин повела партнерок за собою, а команда продемонструвала свої можливості.

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Матчі з Норвегією

Перший матч фіналу плейоф відбудеться 1 грудня на стадіоні «Кардіфф Сіті», а гра у відповідь пройде в Норвегії через чотири дні. Норвегія посідає 14-те місце у світовому рейтингу, на 17 позицій випереджаючи Уельс, і буде фавориткою протистояння.

Вілкінсон наголосила, що тиск у таких матчах лежить на великих футбольних країнах, тоді як її команда здатна створити Норвегії проблеми. Норвежки є чемпіонками світу 1995 року та брали участь у кожному жіночому мундіалі від початку турніру 1991 року. Уельс ще ніколи не перемагав збірну з топ-20 рейтингу у матчі змагань.

Навіть перемога над Норвегією не гарантуватиме Уельсу путівку на чемпіонат світу в Бразилії: залежно від результатів інших європейських фіналів плейоф команді може знадобитися участь у міжконтинентальному плейоф у лютому.

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