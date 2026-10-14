Мадридский «Атлетико» в Испании обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Пабло Барриос открыл счет уже на 53-й секунде, а Адемола Лукман забил второй мяч в конце игры. Как сообщает The Guardian, манчестерская команда завершала матч в меньшинстве после удаления Лени Йоро.

Быстрый гол Барриоса

Голевая атака «Атлетико» началась с передачи Ли Кан Ина на Алекса Баэну, который вошел в штрафную площадь и отдал пас поперек поля. Барриос пробил в одно касание, а мяч задел Эйдена Хевена и оказался в сетке.

После гола Барриос показал шесть пальцев — номер капитана команды Коке, чья мать умерла за несколько часов до начала встречи. Со скамейки запасных подняли футболку Коке.

«Манчестер Юнайтед» имел возможности сравнять счет в первом тайме. Брайан Мбемо сначала пробил мимо ворот, а затем его удар после комбинации с Юри Тилемансом отразил Ян Облак. Карлос Балеба после подачи углового пробил головой прямо во вратаря.

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Удаление Йоро и второй мяч

К перерыву «Атлетико» владел мячом 66% времени. Алекс Гримальдо попал со штрафного в перекладину, а гол Джонни Кардосо отменили после проверки VAR из-за игры рукой Маркоса Льоренте в начале атаки.

В начале второго тайма Хулиан Альварес после передачи Барриоса попал в штангу. Лучший шанс «Юнайтед» отыграться был у Бруну Фернандеша: он перебросил мяч через Облака, однако пробил рядом со штангой. Позже капитан гостей также попал в перекладину.

Решающий эпизод произошел после прорыва Джонатана Дэвида. Арбитр Гленн Нюберг сначала не зафиксировал нарушение со стороны Йоро, однако после просмотра повтора показал защитнику красную карточку. Через минуту Гримальдо вывел Дэвида на ударную позицию, Сенне Ламменс отбил его удар, но Лукман первым оказался на добивании и установил окончательный счет.

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