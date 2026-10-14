Atlético pokonało Manchester United 2:0 w Madrycie — The Guardian

Madryckie Atlético pokonało w Hiszpanii Manchester United 2:0. Pablo Barrios otworzył wynik już w 53. sekundzie, a Ademola Lookman strzelił drugiego gola pod koniec meczu. Jak podaje The Guardian, zespół z Manchesteru kończył spotkanie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Leny’ego Yoro.

Szybki gol Barriosa

Akcja bramkowa Atlético rozpoczęła się od podania Lee Kang-ina do Álexa Baeny, który wbiegł w pole karne i zagrał piłkę w poprzek boiska. Barrios uderzył z pierwszej piłki, a futbolówka odbiła się od Aydena Heavena i wpadła do siatki.

Po golu Barrios pokazał sześć palców — numer kapitana zespołu Koke, którego matka zmarła kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania. Z ławki rezerwowych podniesiono koszulkę Koke.

Manchester United miał okazje, by wyrównać w pierwszej połowie. Bryan Mbeumo najpierw strzelił obok bramki, a później jego uderzenie po kombinacji z Yourim Tielemansiem obronił Jan Oblak. Carlos Baleba po dośrodkowaniu z rzutu rożnego uderzył głową prosto w bramkarza.

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Czerwona kartka dla Yoro i drugi gol

Do przerwy Atlético utrzymywało się przy piłce przez 66% czasu. Álex Grimaldo trafił z rzutu wolnego w poprzeczkę, a gol Johnny’ego Cardoso został anulowany po analizie VAR z powodu zagrania ręką Marcosa Llorente na początku akcji.

Na początku drugiej połowy Julián Álvarez po podaniu Barriosa trafił w słupek. Najlepszą okazję United na odrobienie strat miał Bruno Fernandes: przelobował Oblaka, lecz posłał piłkę tuż obok słupka. Później kapitan gości także trafił w poprzeczkę.

Decydujący epizod nastąpił po rajdzie Jonathana Davida. Sędzia Glenn Nyberg początkowo nie odgwizdał faulu Yoro, lecz po obejrzeniu powtórki pokazał obrońcy czerwoną kartkę. Minutę później Grimaldo wyprowadził Davida na pozycję strzelecką, Senne Lammens obronił jego strzał, ale Lookman jako pierwszy dopadł do dobitki i ustalił końcowy wynik.

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