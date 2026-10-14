Атлетіко переміг Манчестер Юнайтед 2:0 у Мадриді — The Guardian

Мадридський «Атлетіко» в Іспанії обіграв «Манчестер Юнайтед» з рахунком 2:0. Пабло Барріос відкрив рахунок уже на 53-й секунді, а Адемола Лукман забив другий м’яч наприкінці гри. Як повідомляє The Guardian, манчестерська команда завершувала матч у меншості після вилучення Лені Йоро.

Швидкий гол Барріоса

Гольова атака «Атлетіко» почалася з передачі Лі Кан Іна на Алекса Баену, який увійшов до штрафного майданчика та віддав пас упоперек поля. Барріос пробив у дотик, а м’яч зачепив Ейдена Гевена й опинився у сітці.

Після голу Барріос показав шість пальців — номер капітана команди Коке, чия мати померла за кілька годин до початку зустрічі. З лави запасних підняли футболку Коке.

«Манчестер Юнайтед» мав нагоди зрівняти рахунок у першому таймі. Браян Мбемо спершу пробив повз ворота, а згодом його удар після комбінації з Юрі Тілемансом відбив Ян Облак. Карлос Балеба після подачі кутового пробив головою прямо у воротаря.

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Вилучення Йоро та другий м’яч

До перерви «Атлетіко» володів м’ячем 66% часу. Алекс Грімальдо влучив зі штрафного в поперечину, а гол Джонні Кардосо скасували після перевірки VAR через гру рукою Маркоса Льоренте на початку атаки.

На початку другого тайму Хуліан Альварес після передачі Барріоса влучив у стійку. У «Юнайтед» найкращу можливість відігратися мав Бруну Фернандеш: він перекинув м’яч через Облака, однак пробив поруч зі стійкою. Пізніше капітан гостей також поцілив у поперечину.

Вирішальний епізод стався після прориву Джонатана Девіда. Арбітр Гленн Нюберг спочатку не зафіксував порушення з боку Йоро, однак після перегляду повтору показав захиснику червону картку. За хвилину Грімальдо вивів Девіда на ударну позицію, Сенне Ламменс відбив його удар, але Лукман першим опинився на добиванні та встановив остаточний рахунок.

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