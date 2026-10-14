马德里竞技在西班牙以2比0击败曼联。巴勃罗·巴里奥斯在开场仅53秒后首开纪录，阿德莫拉·卢克曼则在比赛末段打入第二球。据《卫报》报道，曼彻斯特球队在莱尼·约罗被罚下后以少一人结束比赛。

巴里奥斯的闪电进球

马德里竞技的进球进攻始于李刚仁传给亚历克斯·巴埃纳的一脚球，后者进入禁区后将球横传。巴里奥斯第一时间射门，皮球碰到艾登·赫文后进入球网。

进球后，巴里奥斯伸出六根手指——这是球队队长科克的号码。科克的母亲在比赛开始前数小时去世。替补席上举起了科克的球衣。

曼联在上半场有机会扳平比分。布莱恩·姆伯莫先是射偏，随后他在与尤里·蒂勒曼斯配合后的射门被扬·奥布拉克扑出。卡洛斯·巴莱巴在角球传中后头球直接顶向门将。

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约罗被罚下与第二球

半场结束前，马德里竞技的控球时间占66%。亚历克斯·格里马尔多主罚任意球击中横梁，而约翰尼·卡多索的进球在VAR复核后被取消，原因是马科斯·略伦特在进攻开始阶段手球。

下半场开始后，胡利安·阿尔瓦雷斯接巴里奥斯传球击中立柱。曼联最好的扳回机会属于布鲁诺·费尔南德斯：他将球挑过奥布拉克，但射门擦着立柱偏出。之后，这位客队队长也击中了横梁。

决定性一幕发生在乔纳森·戴维突破之后。裁判格伦·尼贝里起初没有判罚约罗犯规，但在观看回放后向这名后卫出示红牌。一分钟后，格里马尔多为戴维创造了射门位置，森内·拉芒斯扑出了他的射门，但卢克曼最先补射得手，锁定最终比分。

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