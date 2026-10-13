在波兰，速度滑冰运动员沃洛季米尔·谢米伦尼与埃雷克·马尔齐尼亚克在自行车双人计时赛中夺得全国锦标赛金牌。这对组合以平均时速51.8公里，在33分21秒内完成29公里赛程，领先对手56秒，并创造赛道纪录，Interia Sport报道。

训练营后的胜利

教练罗兰德·切希拉克表示，谢米伦尼和马尔齐尼亚克并未专门为这项自行车比赛做准备。比赛开始前，他们在法国丰罗默进行训练营，并在完成完整训练周期后抵达波兰。运动员在比赛前只有一天休息时间。

切希拉克称，球队今年进行了更多高原训练营。运动员此前在轻松滑冰期间完成的大量训练负荷，如今部分转移到了自行车训练上。教练指出，六或七小时、且海拔落差较大的骑行对谢米伦尼和马尔齐尼亚克来说并非问题。

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备战速度滑冰赛季

切希拉克还表示，谢米伦尼以比往年更好的状态进入新赛季。关键变化之一是在训练中更早加入以比赛节奏进行的训练。这名速度滑冰运动员已在荷兰海伦芬的场馆创造波兰纪录。

谢米伦尼近期计划参加的比赛包括10月22日至25日举行的波兰速度滑冰锦标赛，以及11月13日至15日在北京举行的世界杯分站赛。教练表示，球队正在考虑让该运动员参加1000米比赛，因为他在海伦芬的测试中在这一距离取得了很高的成绩。

切希拉克认为，本赛季的主要目标是世界锦标赛，但球队也力争在整个世界杯周期中取得成功。教练表示，谢米伦尼尚未在这些赛事中获得奖牌。

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