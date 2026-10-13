在哈萨克斯坦阿拉木图，出席大会的代表未支持允许俄罗斯和白俄罗斯国家队参加国际团体网球赛事，以及恢复两国网球协会会员权利的提议。Interia Sport报道称，消息援引自社交平台X上的Ukrainian Tennis账号。

阿拉木图投票

据Ukrainian Tennis称，投票于10月13日在阿拉木图举行的大会期间进行。代表们审议了让俄罗斯和白俄罗斯国家队重返国际团体赛事以及恢复其协会权利的倡议。

Ukrainian Tennis账号表示，这些提议均未获得所需票数。据其消息，这两个国家的国家队将继续被禁止参加国际团体赛事。

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俄罗斯媒体也公布了类似消息。特别是，Sports.ru援引俄新社报道称，俄罗斯和白俄罗斯国家队将不会参加包括戴维斯杯和比利·简·金杯在内的赛事。

网球运动员的中立身份

来自俄罗斯和白俄罗斯的个人网球运动员，包括阿丽娜·萨巴伦卡和丹尼尔·梅德韦杰夫，均以中立身份参赛。此前，国际奥委会建议取消对这些国家代表的禁赛，但将决定权留给各体育联合会。

在2026赛季初，萨巴伦卡表示，她无法影响自己的名字旁是否会出现白俄罗斯国旗，并将接受任何决定。她上一次在名字旁带有白俄罗斯国旗参加大满贯赛事是在2022年澳大利亚网球公开赛，当时她打进了第四轮。

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