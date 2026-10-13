W kazachskim Ałmaty delegaci Zgromadzenia Generalnego nie poparli propozycji dopuszczenia reprezentacji Rosji i Białorusi do międzynarodowych drużynowych rozgrywek tenisowych oraz przywrócenia praw członkowskich federacji tenisowych obu krajów. Poinformował o tym Interia Sport, powołując się na profil Ukrainian Tennis w serwisie X.

Głosowanie w Ałmaty

Według Ukrainian Tennis głosowanie odbyło się 13 października podczas Zgromadzenia Generalnego w Ałmaty. Delegaci rozpatrywali inicjatywy dotyczące powrotu reprezentacji Rosji i Białorusi do międzynarodowych turniejów drużynowych oraz przywrócenia praw ich federacji.

Żadna z tych propozycji nie uzyskała wymaganej liczby głosów — podał profil Ukrainian Tennis. Według tych informacji reprezentacje obu krajów pozostaną zawieszone w międzynarodowych rozgrywkach drużynowych.

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Podobne informacje opublikowały rosyjskie media. W szczególności Sports.ru, powołując się na RIA Nowosti, podał, że reprezentacje Rosji i Białorusi nie będą uczestniczyć w turniejach, w tym w Pucharze Davisa i Pucharze Billie Jean King.

Neutralny status tenisistów

Indywidualni tenisiści z Rosji i Białorusi, w tym Aryna Sabalenka i Danił Miedwiediew, występują pod neutralnym statusem. Wcześniej Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie zawieszenia przedstawicieli tych krajów, pozostawiając decyzję federacjom sportowym.

Na początku sezonu 2026 Sabalenka oświadczyła, że nie może wpłynąć na to, czy obok jej nazwiska będzie znajdować się białoruska flaga, i zaakceptuje każdą decyzję. Po raz ostatni wystąpiła w turnieju wielkoszlemowym z białoruską flagą obok nazwiska podczas Australian Open 2022, gdzie dotarła do czwartej rundy.

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