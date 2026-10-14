Tenisista Gaël Monfils zakończył karierę — RMF24

Francuski tenisista Gaël Monfils zakończył karierę 5 października. Potwierdziła to Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA), informuje RMF24. W 2016 roku Monfils zajmował szóste miejsce w światowym rankingu ATP — najwyższe w swojej karierze.

Nie zagra w Lyonie i Paryżu

40-letni sportowiec otrzymał dziką kartę na turniej ATP 250 w Lyonie, zaplanowany na 19–25 października. Zamierzał również pożegnać się z tenisem podczas turnieju Masters 1000 w Paryżu, który odbędzie się 2–8 listopada.

Jednak po złożeniu wniosku o wpisanie na listę tenisistów, którzy zaprzestali udziału w rywalizacji, Monfils stracił prawo do udziału w turniejach na co najmniej sześć miesięcy. Przepisy ITIA przewidują, że zawodnicy z tej listy muszą pozostawać dostępni do niezapowiedzianych kontroli antydopingowych przez co najmniej pół roku przed możliwym powrotem do rywalizacji.

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13 tytułów ATP

W trakcie kariery Monfils wygrał 13 turniejów ATP. Dwukrotnie dotarł do półfinału turniejów wielkoszlemowych — podczas French Open w 2008 roku i US Open w 2016 roku — oraz trzykrotnie wystąpił w finale Masters 1000: w Paryżu w 2009 i 2010 roku oraz w Monte Carlo w 2016 roku.

Na początku sezonu 2025 Francuz wygrał turniej w Auckland w wieku 38 lat i został najstarszym od 1977 roku tenisistą, który zdobył tytuł ATP. Później rekord ten pobił Serb Novak Djoković. Ostatni oficjalny mecz Monfils rozegrał na początku września w drugiej rundzie US Open w Nowym Jorku. Monfils jest mężem ukraińskiej tenisistki Eliny Switoliny. Był ostatnim z francuskich „czterech muszkieterów” swojego pokolenia, który kontynuował karierę po Jo-Wilfriedzie Tsondze, Gillesie Simonie i Richardzie Gasquecie.

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