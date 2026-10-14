网球选手加埃尔·孟菲尔斯结束职业生涯——RMF24

法国网球选手加埃尔·孟菲尔斯于10月5日结束职业生涯。国际网球诚信机构（ITIA）证实了这一消息，RMF24报道。2016年，孟菲尔斯在ATP世界排名中位列第六，这是他职业生涯的最高排名。

不会参加里昂和巴黎的比赛

这位40岁的运动员获得了10月19日至25日举行的里昂ATP 250赛事的外卡。他还原本打算在11月2日至8日举行的巴黎大师赛1000赛事上告别网坛。

然而，在提交申请加入停止参赛网球选手名单后，孟菲尔斯失去了至少六个月内参加赛事的资格。ITIA规则规定，名单上的球员在可能重返赛场前至少半年内，必须随时接受突击反兴奋剂检测。

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13个ATP冠军

孟菲尔斯在职业生涯中赢得了13项ATP赛事冠军。他两次打进大满贯赛事半决赛——2008年法国网球公开赛和2016年美国网球公开赛——并三次闯入大师赛1000决赛：2009年和2010年的巴黎，以及2016年的蒙特卡洛。

在2025赛季初，这位法国选手38岁时赢得奥克兰赛事冠军，成为自1977年以来赢得ATP冠军头衔的最年长网球选手。随后，塞尔维亚选手诺瓦克·德约科维奇打破了这一纪录。孟菲尔斯最后一场正式比赛是在9月初的纽约美国网球公开赛第二轮。他是乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜的丈夫。在若-威尔弗里德·特松加、吉尔·西蒙和理查德·加斯奎特之后，他是同代法国“四个火枪手”中最后仍在继续职业生涯的一人。

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