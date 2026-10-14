Теннисист Гаэль Монфис завершил карьеру — RMF24

Французский теннисист Гаэль Монфис завершил карьеру 5 октября. Это подтвердила Международная агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA), сообщает RMF24. В 2016 году Монфис занимал шестое место в мировом рейтинге ATP — самое высокое в своей карьере.

Не сыграет в Лионе и Париже

40-летний спортсмен получил уайлд-кард на турнир ATP 250 в Лионе, запланированный на 19–25 октября. Он также намеревался попрощаться с теннисом на турнире серии Masters 1000 в Париже, который пройдет 2–8 ноября.

Однако после подачи заявления о включении в список теннисистов, прекративших участие в соревнованиях, Монфис потерял право участвовать в турнирах как минимум на шесть месяцев. Правила ITIA предусматривают, что игроки из этого списка должны оставаться доступными для внезапного антидопингового тестирования в течение как минимум полугода перед возможным возвращением к соревнованиям.

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13 титулов ATP

За карьеру Монфис выиграл 13 турниров ATP. Он дважды доходил до полуфинала турниров Большого шлема — на French Open в 2008 году и US Open в 2016-м — и трижды выходил в финал Masters 1000: в Париже в 2009 и 2010 годах и в Монте-Карло в 2016-м.

В начале сезона 2025 года француз победил на турнире в Окленде в возрасте 38 лет и стал самым возрастным с 1977 года теннисистом, завоевавшим титул ATP. Позднее этот рекорд превзошел серб Новак Джокович. Последний официальный матч Монфис провел в начале сентября во втором круге US Open в Нью-Йорке. Монфис является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной. Он был последним из французских «четырех мушкетеров» своего поколения, кто продолжал карьеру после Жо-Вильфрида Тсонга, Жиля Симона и Ришара Гаске.

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