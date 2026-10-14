W Wuhanie tenisistka Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch w meczu 1/16 finału turnieju WTA 1000. Sukces ten był 149. zwycięstwem Polki w meczach na turniejach tej kategorii i pozwolił jej samodzielnie zająć siódme miejsce na historycznej liście pod względem liczby takich wygranych, informuje Interia Sport.

Zwycięstwo po początku 0:2

Świątek przegrała dwa pierwsze gemy spotkania, ale łącznie oddała Fręch trzy gemy. Był to drugi bezpośredni mecz tenisistek i pierwszy od lipca 2022 roku. Podobnie jak w ich poprzednim spotkaniu, Fręch wygrała ze Świątek trzy gemy.

Po meczu Świątek zaznaczyła, że na początku popełniała błędy, jednak zachowała spokój. Podkreśliła także stabilną grę rywalki i powiedziała, że musiała działać zdyscyplinowanie oraz uważnie śledzić przebieg pojedynku.

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Miejsce na liście zwycięstw WTA 1000

Dzięki 149. zwycięstwu Świątek wyprzedziła Serenę Williams, która ma 148 wygranych meczów w turniejach WTA 1000. Przed polską tenisistką pozostaje Aryna Sabalenka ze 156 zwycięstwami. Liderką listy jest Wiktoria Azarenka — 209 wygranych meczów. Dalej znajdują się Simona Halep ze 186 zwycięstwami, Caroline Wozniacki ze 183, Petra Kvitova ze 181 oraz Agnieszka Radwańska ze 175.

Format turniejów WTA 1000 pojawił się w kalendarzu w 2009 roku. Według publikacji Azarenka wygrała 10 takich turniejów, podczas gdy Świątek ma 12 tytułów, a Sabalenka — 11.

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