В Ухане теннисистка Ига Свёнтек победила Магдалену Френх в матче 1/16 финала турнира WTA 1000. Этот успех стал для польки 149-м в матчах на турнирах этой категории и позволил ей единолично занять седьмое место в историческом списке по количеству таких побед, сообщает Interia Sport.

Победа после старта 0:2

Свёнтек проиграла два первых гейма встречи, но в целом отдала Френх три гейма. Это был второй очный матч теннисисток и первый с июля 2022 года. Как и в их предыдущей встрече, Френх выиграла у Свёнтек три гейма.

После матча Свёнтек отметила, что в начале допускала ошибки, однако сохраняла спокойствие. Она также отметила стабильную игру соперницы и сказала, что ей нужно было действовать дисциплинированно и внимательно следить за ходом поединка.

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Место в списке побед WTA 1000

Благодаря 149-й победе Свёнтек обошла Серену Уильямс, у которой 148 выигранных матчей на турнирах WTA 1000. Впереди польской теннисистки остаётся Арина Соболенко со 156 победами. Лидером списка является Виктория Азаренко — 209 выигранных матчей. Далее расположились Симона Халеп со 186 победами, Каролин Возняцки со 183, Петра Квитова со 181 и Агнешка Радваньская со 175.

Формат турниров WTA 1000 появился в календаре в 2009 году. По данным издания, Азаренко выиграла 10 таких турниров, тогда как у Свёнтек 12 титулов, а у Соболенко — 11.

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