Белоруска Арина Соболенко выбыла из теннисного турнира Wuhan Open в Ухане, Китай, проиграв американке Энн Ли во втором круге. Первая сеяная уступила со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7), хотя вела 6:3, 4:2. Как сообщает Dawn, матч длился два часа 27 минут.

Камбэк Ли

Соболенко играла с защитным тейпом на правом колене и контролировала ход встречи до середины второго сета, когда Ли перехватила инициативу. В начале решающей партии белоруска вызвала на корт медицинского работника и, по данным источника, испытывала трудности с передвижением.

Несмотря на это, Соболенко отыгралась со счета 2:5 и спасла девять матчболов. Ли все же завершила матч на своем 10-м матчболе и в 1/8 финала сыграет против индонезийки Дженис Тьен.

Для Соболенко это второй подряд ранний вылет: на прошлой неделе она проиграла Николе Бартунковой в третьем круге China Open. Четырехкратная победительница турниров Grand Slam в последний раз выигрывала титул в марте, а в прошлом месяце уступила первое место в мировом рейтинге Елене Рыбакиной.

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Поражение Пегулы и победа Свентек

Вторая сеяная Джессика Пегула также завершила выступления в Ухане. Прошлогодняя финалистка турнира проиграла латвийке Елене Остапенко со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 3:6, не реализовав три матчбола.

Остапенко стала первой теннисисткой, победившей Пегулу в ее стартовом матче на турнирах WTA 1000 со времен Indian Wells два с половиной года назад. Она прервала серию американки из 22 побед в первых матчах на соревнованиях этого уровня.

Полька Ига Свентек начала турнир с победы над Магдаленой Френх — 6:2, 6:1. Седьмая сеяная одержала 40-ю победу в сезоне и в 1/8 финала встретится с американкой Эшлин Крюгер.

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