Białorusinka Aryna Sabalenka odpadła z turnieju tenisowego Wuhan Open w Wuhanie w Chinach po porażce z Amerykanką Ann Li w drugiej rundzie. Najwyżej rozstawiona zawodniczka przegrała 6:3, 4:6, 6:7 (5:7), choć prowadziła 6:3, 4:2. Jak podaje Dawn, mecz trwał dwie godziny i 27 minut.

Powrót Li

Sabalenka grała z ochronnym tapingiem na prawym kolanie i kontrolowała przebieg spotkania do połowy drugiego seta, kiedy Li przejęła inicjatywę. Na początku decydującej partii Białorusinka wezwała na kort pracownika medycznego i, według źródła, miała trudności z poruszaniem się.

Mimo to Sabalenka odrobiła straty ze stanu 2:5 i obroniła dziewięć piłek meczowych. Li mimo wszystko zakończyła mecz przy swojej 10. piłce meczowej i w 1/8 finału zagra z Indonezyjką Janice Tjen.

Dla Sabalenki jest to drugi z rzędu wczesny występ zakończony odpadnięciem: w ubiegłym tygodniu przegrała z Nikolą Bartunkovą w trzeciej rundzie China Open. Czterokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych ostatni tytuł zdobyła w marcu, a w ubiegłym miesiącu straciła pierwsze miejsce w światowym rankingu na rzecz Jeleny Rybakiny.

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Porażka Peguli i zwycięstwo Świątek

Druga rozstawiona Jessica Pegula również zakończyła występy w Wuhanie. Ubiegłoroczna finalistka turnieju przegrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6:2, 6:7 (7:9), 3:6, nie wykorzystując trzech piłek meczowych.

Ostapenko została pierwszą tenisistką, która pokonała Pegulę w jej pierwszym meczu na turniejach WTA 1000 od Indian Wells dwa i pół roku temu. Przerwała serię Amerykanki wynoszącą 22 zwycięstwa w pierwszych meczach zawodów tej rangi.

Polka Iga Świątek rozpoczęła turniej zwycięstwem nad Magdaleną Fręch — 6:2, 6:1. Siódma rozstawiona odniosła 40. zwycięstwo w sezonie, a w 1/8 finału zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Krueger.

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