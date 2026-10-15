Аріна Соболенко програла Енн Лі у другому колі турніру в Ухані — Dawn

Білоруска Аріна Соболенко вибула з тенісного турніру Wuhan Open в Ухані, Китай, програвши американці Енн Лі в другому колі. Перша сіяна поступилася з рахунком 6:3, 4:6, 6:7 (5:7), хоча вела 6:3, 4:2. Як повідомляє Dawn, матч тривав дві години 27 хвилин.

Камбeк Лі

Соболенко грала із захисним тейпом на правому коліні та контролювала перебіг зустрічі до середини другого сету, коли Лі перехопила ініціативу. На початку вирішальної партії білоруска викликала на корт медичного працівника й, за даними джерела, мала труднощі з пересуванням.

Попри це Соболенко відігралася з рахунку 2:5 та врятувала дев’ять матчболів. Лі все ж завершила матч на своєму десятому матчболі й у 1/8 фіналу зіграє проти індонезійки Дженіс Т’єн.

Для Соболенко це другий поспіль ранній виліт: минулого тижня вона програла Ніколі Бартунковій у третьому колі China Open. Чотириразова переможниця турнірів Grand Slam востаннє вигравала титул у березні, а минулого місяця втратила перше місце світового рейтингу, поступившись ним Єлені Рибакіній.

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Поразка Пегули та перемога Свьонтек

Друга сіяна Джессіка Пегула також завершила виступи в Ухані. Торішня фіналістка турніру програла латвійці Єлені Остапенко з рахунком 6:2, 6:7 (7:9), 3:6, не реалізувавши три матчболи.

Остапенко стала першою тенісисткою, яка перемогла Пегулу в її стартовому матчі на турнірах WTA 1000 від Indian Wells два з половиною роки тому. Вона перервала серію американки з 22 перемог у перших матчах на змаганнях цього рівня.

Полька Іга Свьонтек розпочала турнір перемогою над Магдаленою Френх — 6:2, 6:1. Сьома сіяна здобула 40-ву перемогу в сезоні та в 1/8 фіналу зустрінеться з американкою Ешлін Крюгер.

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