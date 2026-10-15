白俄罗斯选手阿丽娜·萨巴伦卡在中国武汉举行的武汉网球公开赛第二轮中不敌美国选手安·李，遭到淘汰。头号种子以6:3、4:6、6:7（5:7）告负，尽管她曾以6:3、4:2领先。据Dawn报道，比赛持续了两小时27分钟。

李的逆转

萨巴伦卡右膝贴着保护性肌贴出战，在第二盘中段之前一直掌控着比赛局势，随后李夺回了主动权。决胜盘开始时，这位白俄罗斯选手叫了医疗人员进场，据消息来源称，她在移动方面遇到了困难。

尽管如此，萨巴伦卡仍从2:5落后的局面追平，并挽救了九个赛点。不过，李最终在自己的第10个赛点结束比赛，并将在16强赛中迎战印度尼西亚选手珍妮丝·蒂恩。

这已是萨巴伦卡连续第二次早早出局：上周，她在中国网球公开赛第三轮输给了尼科拉·巴尔通科娃。这位四届大满贯冠军上一次夺冠是在3月，而她上个月将世界第一的位置让给了叶连娜·莱巴金娜。

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佩古拉失利，斯维亚特克获胜

二号种子杰西卡·佩古拉也结束了在武汉的征程。这位去年赛事亚军以6:2、6:7（7:9）、3:6负于拉脱维亚选手叶莲娜·奥斯塔彭科，未能兑现三个赛点。

奥斯塔彭科成为自两年半前的印第安维尔斯站以来，首位在WTA 1000赛事首场比赛中击败佩古拉的选手。她终结了这位美国选手在该级别赛事首场比赛中取得的22连胜。

波兰选手伊加·斯维亚特克以6:2、6:1战胜玛格达莱娜·弗雷希，开启了本届赛事征程。这位七号种子取得了赛季第40场胜利，并将在16强赛中对阵美国选手阿什琳·克鲁格。

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