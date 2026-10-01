在英格兰格洛斯特，格洛斯特队与法国的波尔多-贝格勒队——现任冠军杯得主——以36比36战平。这家力争连续第三次夺冠的法国俱乐部，以平局结束了新赛季赛事的首场比赛。

主队半场领先

据《卫报》报道，波尔多在第4分钟便首开纪录：司职scrum-half的马丁·帕日-雷洛完成一次达阵，马克西姆·吕居随后踢进附加分。格洛斯特凭借阿瑟·克拉克和马克斯·卢埃林的达阵作出回应，但西皮利·法拉泰亚再次将比分扳为14比14。

吕居在55米外罚中一记点球后，客队取得领先，但巴顿的达阵和又一记点球让格洛斯特在半场前以24比17领先。上半场，英格兰队控球时间超过60%，并完成6次成功突破，而对手仅有1次。

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特伦霍尔姆梅开二度与比耶尔-比亚雷的回应

中场休息后，波尔多提升了表现，并在11分钟内完成两次达阵。边锋巴勃罗·乌贝尔蒂接路易·比耶尔-比亚雷的长传得分，随后比耶尔-比亚雷完成了他本场两次达阵中的一次。

格洛斯特方面，替补登场的威尔·特伦霍尔姆作出了重要贡献，他在5分钟内完成两次达阵。比耶尔-比亚雷随后帮助客队扳平比分，而在比赛最后四分之一阶段，两队都有机会绝杀取胜。

波尔多缺少受伤的fly-half马蒂厄·贾利贝尔，队长马克西姆·吕居则出任10号位。赛前，这家法国俱乐部的4名球员——其中包括比耶尔-比亚雷——因没有有效的英国电子入境许可，被英国边境官员扣留了4小时。

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