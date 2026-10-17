W angielskim Gloucester zespół Gloucester zremisował 36:36 z francuskim Bordeaux-Bègles, aktualnym zdobywcą Pucharu Mistrzów. Francuski klub, który dąży do trzeciego tytułu z rzędu, rozpoczął nowy sezon turnieju remisem.

Przewaga gospodarzy do przerwy

Jak informuje The Guardian, Bordeaux otworzyło wynik już w czwartej minucie: przyłożenie zdobył łącznik młyna Martin Page-Relo, a Maxime Lucu dorzucił podwyższenie. Gloucester odpowiedział przyłożeniami Arthura Clarka i Maxa Llewellyna, jednak Sipili Falatea ponownie wyrównał wynik na 14:14.

Po rzucie karnym Lucu z 55 metrów goście objęli prowadzenie, lecz przyłożenie Bartona i kolejny rzut karny zapewniły Gloucester prowadzenie 24:17 przed przerwą. W pierwszej połowie angielska drużyna posiadała piłkę przez ponad 60% czasu i wykonała sześć czystych przełamań wobec jednego rywali.

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Dublet Trenholma i odpowiedź Bielle-Biarreya

Po przerwie Bordeaux poprawiło swoją grę i w ciągu 11 minut zdobyło dwa przyłożenia. Skrzydłowy Pablo Uberti zapunktował po długim podaniu Louisa Bielle-Biarreya, a następnie Bielle-Biarrey zdobył jedno ze swoich dwóch przyłożeń w meczu.

W składzie Gloucester ważny wkład po wejściu z ławki rezerwowych wniósł Will Trenholm, który zdobył dwa przyłożenia w ciągu pięciu minut. Bielle-Biarrey później pomógł gościom wyrównać wynik, a w ostatniej ćwiartce spotkania obie drużyny miały okazje, by wyrwać zwycięstwo.

Bordeaux grało bez kontuzjowanego łącznika ataku Matthieu Jaliberta, a kapitan Maxime Lucu wystąpił na pozycji numer 10. Przed meczem czterech zawodników francuskiego klubu, w tym Bielle-Biarrey, zostało zatrzymanych na cztery godziny przez brytyjskich funkcjonariuszy granicznych z powodu braku ważnego elektronicznego zezwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii.

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